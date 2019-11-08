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Futebol

Virada heroica: Paraguai elimina a Argentina do Mundial Sub-17 no Klebão

Hermanos abriram dois gols de vantagem na primeira etapa, mas foram surpreendidos pelos paraguaios que jogaram muito no segundo tempo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 23:08

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 23:08

Paraguaios fazem a festa após o gol do empate contra a Argentina Crédito: Ricardo Medeiros
Um dia para os meninos paraguaios nunca apagarem da memória. Com uma atuação avassaladora no segundo tempo, o Paraguai venceu a Argentina, de virada, por 3 a 2 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (07). Festa também da torcida capixaba que abraçou a seleção paraguaia desde o início e provocou os argentinos até o apito final da partida. Agora, o Paraguai vai se preparar para retornar ao Klebão e encarar a Holanda nas quartas de final da competição, no próximo domingo (10) às 16h30.
Dentre todos os jogos que o Kleber Andrade recebeu nesta Copa do Mundo Sub-17, o confronto entre Paraguai e Argentina foi sem dúvidas o mais emocionante. Não faltaram ingredientes: cinco gols, torcida empolgada nas arquibancadas, clima quente dentro do gramado e uma vitória com contornos gramáticos. No final da partida ainda teve um princípio de confusão e o craque argentino Matias Palácios recebeu cartão vermelho.

O Jogo 

O primeiro tempo foi de domínio completo da Argentina. Com o meio de campo mais técnico e com um ataque de mobilidade, o argentinos sufocaram os paraguaios e conseguiram abrir um boa vantagem, com gols de Zeballos e Godoy. O Paraguai, por sua vez, foi pouquíssimo criativo e se limitou a apostar nos contra-ataques. Em certos momentos da partida, os jogadores usaram até da força excessiva nas divididas. 

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Torres marcou o gol do empate e vibrou muito Crédito: Ricardo Medeiros
O cenário mudou completamente na segunda etapa. O Paraguai retornou disposto a virar o placar e encurralou os argentinos em seu campo de defesa. Segovia perdeu chance cara a cara com o goleiro logo aos três minutos. Aos 11, Torres bateu falta e acertou na trave. O gol já era questão de tempo, e saiu aos 13 minutos. Segovia recebeu na frente e tenta tirar de Rios Novo. O goleiro fez a defesa, mas a bola bateu no zagueiro Cano e foi em direção ao gol. A pressão continuou e os paraguaios empataram o jogo aos 27. Após um lançamento da direita, Lopez cabeceou para o meio da área. Na marca do pênalti, Torres finalizou de canhota, a bola desviou em Amione e morreu no fundo das redes de Rios Novo: 2 a 2 no placar. 
A virada histórica viria com requintes de crueldade. Aos 41 minutos, Duarte fez um golaço para explodir a festa no Kleber Andrade. O centroavante recebeu em velocidade deu um lindo drible em Amione e soltou uma bomba, sem chances para o goleiro Rios Novo. Uma vitória que ficará para sempre na memória dos jovens paraguaios.

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