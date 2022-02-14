Virada e vitórias seguidas: São Paulo quebra marcas contra a Ponte Preta

O São Paulo conseguiu quebrar dois tabus na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Paulista, com gol salvador de Calleri aos 47 minutos do segundo tempo. + Confira a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

O primeiro foi a virada. O Tricolor não conseguia virar uma partida desde junho de 2021, quando saiu atrás do 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil, mas conseguiu a recuperação e marcou nove gols, se classificando para a próxima fase da competição eliminatória.

Naquela ocasião, o São Paulo tinha perdido o primeiro jogo por 3 a 2, no Piauí e precisava da vitória no Morumbi. O 4 de Julho-PI saiu na frente, mas Pablo (3), Luciano (2), Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala (contra), marcaram para o Tricolor. Outro tabu que foi quebrado é das duas vitórias consecutivas. Isso não acontecia desde agosto do ano passado, quando o São Paulo venceu o Vasco, pela Copa do Brasil e o Athletico-PR, em duelo válido pelo Brasileirão. Foram duas vitórias por 2 a 1.

Agora, o São Paulo volta a campo na quinta-feira (17), em duelo diante da Inter de Limeira, no Morumbi, às 21h30, pelo Campeonato Paulista.