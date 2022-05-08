Virada do Santa Cruz e placares apertados marcam o domingo de Série D; veja o resumo

O domingo (8) de dia das mães contou com 14 jogos no Campeonato Brasileiro Série D de 2022. O dia foi marcado por diversos placares com diferença mínima e pela virada do Santa Cruz, em casa, contra o Atlético de Alagoinhas, da Bahia.
Além da vitória do time pernambucano, outros dois jogos chamaram a atenção. Na Bahia, a Juazeirense venceu o Jacuipense, por 2 a 1, em duelo marcado por duas expulsões, uma para cada lado. Por fim, o destaque final ficou pelo triunfo de 3 a 0 do Castanhal, do Pará, fora de casa, diante do 4 de Julho.
Confira os resultados:Próspera 0 x 1 Marcílio DiasJacuipense 1 x 2 JuazeirenseNova Venécia 2 x 1 Ferroviária4 de Julho 0 x 3 CastanhalAfogados da Ingazeira 1 x 1 GloboAnápolis 1 x 0 IporáBahia de Feira 0 x 1 URTCianorte 1 x 1 Santo AndréCosta Rica 1 x 1 Grêmio AnápolisParaná 2 x 0 Portuguesa-RJSanta Cruz 3 x 2 Atlético de AlagoinhasSão Raimundo-AM 3 x 1 TremIcasa 1 x 0 São Paulo CrystalHumaitá 1 x 1 Náutico-RR