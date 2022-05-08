Virada do Santa Cruz e placares apertados marcam o domingo de Série D; veja o resumo

O domingo (8) de dia das mães contou com 14 jogos no Campeonato Brasileiro Série D de 2022. O dia foi marcado por diversos placares com diferença mínima e pela virada do Santa Cruz, em casa, contra o Atlético de Alagoinhas, da Bahia.

Além da vitória do time pernambucano, outros dois jogos chamaram a atenção. Na Bahia, a Juazeirense venceu o Jacuipense, por 2 a 1, em duelo marcado por duas expulsões, uma para cada lado. Por fim, o destaque final ficou pelo triunfo de 3 a 0 do Castanhal, do Pará, fora de casa, diante do 4 de Julho.