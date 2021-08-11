Vira a chave! São Paulo tem duelos diretos contra o Z4 do Brasileirão

Crédito: Staff Images/CONMEBOL

Depois do empate por 1 a 1 contra o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores, agora é hora do São Paulo voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro, competição em que é o 16º colocado, com 15 pontos e busca se distanciar do Z4 da competição. As próximas rodadas serão essenciais para o objetivo da equipe, já que o Tricolor só terá confrontos diretos. O primeiro duelo é diante do Grêmio, já neste sábado (14), às 21h, no Morumbi. O Imortal é o 19º colocado, com 10 pontos conquistados e vem de vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1.

Logo depois, o confronto é diante do Sport, na Ilha do Retiro, no próximo domingo (22), às 20h30. Até o momento, o Leão é o 15º colocado, uma posição acima do São Paulo, com o mesmo número de pontos, mas com o saldo de gol maior (-3 a -7).

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CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!As partidas decisivas não param por aí. Outro duelo direto é contra o Juventude, dia 28 de agosto, às 19h, no Alfredo Jaconi. Será a segunda partida consecutiva do São Paulo fora de casa na competição, já que na rodada anterior tem duelo marcado em Recife. O time de Caxias do Sul está na 14ª posição, com 16 pontos.

Por fim, o América-MG será o rival da 19ª rodada, a última do primeiro turno, em 4 de setembro, no Morumbi. O Coelho, por enquanto, é o time que abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 14 pontos.

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