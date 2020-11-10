Vinte equipes do interior na disputa: começou a Copa Paulista de 2020

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A Copa Paulista de 2020 começou na última semana. A segunda maior competição organizada pela Federação Paulista de Futebol reúne vinte equipes do interior do estado de São Paulo. Elas foram divididas em cinco grupos, de acordo com as regiões do estado.

Os times jogarão dentro de suas chaves, em turno e returno, e os três melhores de cada grupo se classificam para as oitavas de final. Dentre todas as chaves, o melhor quarto colocado também avança, para dar número par e iniciar o mata-mata.

Devido à atual conjuntura do futebol no país, alterada pela pandemia do novo coronavírus, a competição será mais curta esse ano, tendo o fim previsto para o dia 23 de dezembro. As partidas da fase mata-mata também serão disputadas em dois jogos - ida e volta - e a FPF irá arcar com testes semanais de Covid-19.

A classificação para selecionar os participantes do torneio é feito da seguinte forma: classificam-se os 12 primeiros classificados da Série A1, os 11 primeiros classificados da Série A2 e os nove primeiros classificados da Série A3.

O grupo 1 é formado por Novorizontino, Botafogo-SP, Marília e Rio Preto. Atibaia, Comercial, Ferroviária e Velo Clube formam o grupo 2. O grupo 3 é composto por Audax, XV de Piracicaba, Inter de Limeira e Primavera.

Portuguesa Santista, Juventus, São Bernardo e Ponte Preta integram o quarto grupo, enquanto Portuguesa, Nacional, Água Santa e Guarani completam o grupo 5.