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futebol

Vinicius Vina lamenta eliminação na Copa do Brasil e foca no Brasileirão

Atacante viu o Vozão abaixo do esperado no jogo do Allianz Parque e espera a recuperação no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 16:23

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:23

Crédito: Felipe Santos/Ceará
Desfalque no primeiro encontro das quartas de final da Copa do Brasil, Vina foi uma das novidades do Ceará para tentar reverter a vantagem do Palmeiras. Apesar do gol marcado, o centroavante viu o seu time eliminado do torneio nacional.Consciente do desempenho do Vozão, Vina parabenizou o Palmeiras e lamentou a baixa produção do Ceará no Allianz Parque.
‘Sabíamos que seria um jogo difícil. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. O resultado de São Paulo complicou, foram 5 minutos de bobeira que complicou. Mostramos a força do grupo quando realmente quer e obtivemos bom resultado, independente de arbitragem. Foi um jogo difícil. Quero parabenizar o Palmeiras pela classificação e agora pensar no Brasileirão. Vamos enfrentar o líder. Agora é virar a chavinha e fortalecer para fazermos um bom resto de ano’, declarou.
No próximo domingo, o Ceará volta a campo, mas pelo Brasileirão. O adversário é o Atlético-MG, na Arena Castelão.

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