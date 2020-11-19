Vinicius Vina lamenta eliminação na Copa do Brasil e foca no Brasileirão

Desfalque no primeiro encontro das quartas de final da Copa do Brasil, Vina foi uma das novidades do Ceará para tentar reverter a vantagem do Palmeiras. Apesar do gol marcado, o centroavante viu o seu time eliminado do torneio nacional.Consciente do desempenho do Vozão, Vina parabenizou o Palmeiras e lamentou a baixa produção do Ceará no Allianz Parque.

‘Sabíamos que seria um jogo difícil. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. O resultado de São Paulo complicou, foram 5 minutos de bobeira que complicou. Mostramos a força do grupo quando realmente quer e obtivemos bom resultado, independente de arbitragem. Foi um jogo difícil. Quero parabenizar o Palmeiras pela classificação e agora pensar no Brasileirão. Vamos enfrentar o líder. Agora é virar a chavinha e fortalecer para fazermos um bom resto de ano’, declarou.