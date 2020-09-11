Vinicius Vina lamenta a falta de efetividade do Ceará contra o líder

Na noite da última quinta-feira, o Ceará foi até o Beira-Rio e acabou superado por 2 a 0. Com o placar, o Vozão despencou na classificação e agora aparece na do Campeonato Brasileiro.Diante da superioridade do Colorado, o elenco Alvinegro saiu chateado com o desempenho, principalmente na etapa inicial, quando não conseguiu aproveitar a única chance que criou.
‘Temos que ter consciência de que, quando tivermos a oportunidade de fazer o gol, temos que fazer. Ainda mais contra uma equipe na liderança. Segundo tempo, eles jogaram mais solto, com a vantagem’, afirmou Vinicius Vina.
Agora, o Ceará volta a campo no domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), quando recebe o Flamengo, na Arena Castelão.