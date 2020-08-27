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futebol

Vinicius Vina compartilha nota de repúdio ao presidente do Vitória

Atacante do Leão utilizou a rede social para encerrar o tema e mostrar a sua indignação sobre o fato...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 16:48
Crédito: Reprodução/Sportv
A atitude de Paulo Carneiro, presidente do Vitória, que ameaçou o atacante Vinicius do Ceará, ainda dá o que falar dentro do Alvinegro. Nesta quinta-feira, o jogador utilizou a rede social para repostar uma nota de repúdio ao dirigente. placeholderA polêmica começou no intervalo do jogo, quando Carneiro foi em direção ao atleta e disparou ofensas, que terminaram em ameaças de agressão.
A raiva do dirigente em relação ao atacante começou no Ba-Vi de 2018, quando Vina marcou um gol e dançou em frente a torcida do Vitória. Após o ato, uma grande batalha campal foi iniciada dentro de campo.
Nas quartas de final da última edição da Copa do Nordeste, Vinicius foi o carrasco do Vitória e voltou a dançar na comemoração do gol.

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