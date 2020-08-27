Vinicius Vina compartilha nota de repúdio ao presidente do Vitória

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A atitude de Paulo Carneiro, presidente do Vitória, que ameaçou o atacante Vinicius do Ceará, ainda dá o que falar dentro do Alvinegro. Nesta quinta-feira, o jogador utilizou a rede social para repostar uma nota de repúdio ao dirigente. placeholderA polêmica começou no intervalo do jogo, quando Carneiro foi em direção ao atleta e disparou ofensas, que terminaram em ameaças de agressão.

A raiva do dirigente em relação ao atacante começou no Ba-Vi de 2018, quando Vina marcou um gol e dançou em frente a torcida do Vitória. Após o ato, uma grande batalha campal foi iniciada dentro de campo.