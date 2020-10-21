Vinícius Tanque marca em estreia com goleada do Atlético Baleares

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Emprestado pelo Cartagena até o fim da temporada, o atacante Vinícius Tanque estreou com pé direito pela sua nova equipe na goleada do Atlético Baleares sobre o Internacional de Madrid, em duelo válido pelo Grupo 5 da Segunda División B. A vitória por 4x0 aumentou ainda mais a confiança do brasileiro, contratado para ajudar a equipe na luta pelo acesso à La Liga 2 da próxima temporada.

- É sempre uma emoção boa e diferente estrear fazendo gol e vencendo. Fizemos uma ótima pré-temporada e tivemos a felicidade de realizar uma grande partida logo na rodada inicial. Conseguimos nos impor dentro de casa e agora temos que tentar manter esse nível de competitividade na sequência que teremos pela frente. O Atlético Baleares conta com uma ótima estrutura e estou feliz com esse novo desafio no futebol espanhol.