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futebol

Vinícius Tanque marca em estreia com goleada do Atlético Baleares

Ex-jogador do Botafogo anotou o último gol na ótima vitória por 4x0 sobre o Internacional de Madrid pela Segunda División B da Espanha
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Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 21:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 21:47
Crédito: Divulgação
Emprestado pelo Cartagena até o fim da temporada, o atacante Vinícius Tanque estreou com pé direito pela sua nova equipe na goleada do Atlético Baleares sobre o Internacional de Madrid, em duelo válido pelo Grupo 5 da Segunda División B. A vitória por 4x0 aumentou ainda mais a confiança do brasileiro, contratado para ajudar a equipe na luta pelo acesso à La Liga 2 da próxima temporada.
- É sempre uma emoção boa e diferente estrear fazendo gol e vencendo. Fizemos uma ótima pré-temporada e tivemos a felicidade de realizar uma grande partida logo na rodada inicial. Conseguimos nos impor dentro de casa e agora temos que tentar manter esse nível de competitividade na sequência que teremos pela frente. O Atlético Baleares conta com uma ótima estrutura e estou feliz com esse novo desafio no futebol espanhol.
Revelado pelo Botafogo, Vinícius Tanque chegou ao Cartagena no início do ano e foi um dos destaques na reta final da campanha que levou o clube a conquistar o acesso para a La Liga 2. Aos 25 anos, o atacante agora terá a oportunidade de repetir o feito com o Atlético Baleares, que enfrentará o Rayo Majadahonda na próxima rodada da competição.

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