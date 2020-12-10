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futebol

Vinícius Tanque comemora ótimo início pelo Atlético Baleares

Ex-jogador do Botafogo marcou quatro gols nas sete primeiras partidas da equipe na atual temporada
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Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 22:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 22:51
Crédito: Divulgação
Emprestado pelo Cartagena ao Atlético Baleares nesta temporada, o atacante Vinícius Tanque vem sendo o grande nome da equipe na Segunda División B da Espanha. Com quatro gols e uma assistências nas sete primeiras rodadas, Tanque tem sido o responsável por comandar o setor ofensivo do time na busca por uma vaga na próxima fase da competição que garante acesso para a La Liga 2.
- Graças a Deus as coisas estão acontecendo da melhor forma possível e só tenho que agradecer a confiança de todos no meu potencial. Já estou adaptado ao país e ao futebol daqui e isso tem me ajudado bastante no dia a dia. Trabalho forte durante os treinamentos para que eu consiga ajudar meus companheiros nas partidas e felizmente os gols estão saindo. Agora é não diminuir o ritmo e seguir forte para lutarmos pelo acesso à La Liga 2 - disse Vinícius Tanque.
O próximo compromisso do Atlético Baleares será no domingo, contra o Poblense, em casa. A equipe de Vinícius Tanque ocupa o quarto lugar do Grupo 5, com 9 pontos.

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