Vinicius sai do banco, dá assistência e ajuda o Mirassol se reabilitar no Campeonato Paulista

Crédito: Divulgação/Mirassol FC

O Mirassol conquistou uma importante vitória neste domingo, diante da Inter de Limeira, no Maião, pela 4ª rodada do Paulistão. O Leão venceu a equipe de Limeira por 1 a 0 e chegou aos oito pontos. Rafinha marcou o único gol do jogo e selou a segunda vitória da equipe de Mirassol na competição.> Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Carli: 'Acho fundamental'A vitória contou com o dedo do técnico Eduardo Baptista, isso porque o lateral-direito Vinicius, responsável pelo cruzamento, e o atacante Rafinha, autor do gol, saíram do banco de reservas para sacramentar a vitória do Mirassol. Vinicius comemorou a chance de sair do banco de reservas para colaborar com uma assistência.

- Muito importante conseguir sair do banco de reservas e ajudar a equipe. Isso mostra a força que nosso grupo tem. Eu e o Rafinha saímos do banco e conseguimos estar presente no lance do gol. Nos dá confiança para o jogo que temos na quinta-feira.O lateral também afirmou que espera poder contribuir sempre que for solicitado. Ele projetou um Mirassol ainda mais forte após resultados como o deste domingo, contra a Inter.