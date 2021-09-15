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Vinícius Leite demonstra otimismo com acesso do Avaí

Leão visita o Remo e espera voltar para casa com três pontos fundamentais na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 16:29

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:29

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí
De olho no G-4 da Série B, o Avaí terá um desafio complicado nesta quinta-feira, já que o adversário é o tradicional Remo, fora de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Mesmo com a dificuldade do compromisso, o atacante Vinicius Leite faz o alerta que o time está colado na zona de acesso e precisa somar pontos no Baenão.
‘Nossa equipe voltou a colar no G-4, isso é muito importante e a gente não pode desgrudar do pelotão de cima. Temos totais condições de conseguir este acesso. Estamos bem focados’, afirmou o centroavante.
Classificação
Vale citar, que o Avaí aparece na 5ª colocação, com 37 pontos. O CRB, primeiro time do G-4, está com 40 pontos.

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