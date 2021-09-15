Vinícius Leite demonstra otimismo com acesso do Avaí

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí

De olho no G-4 da Série B, o Avaí terá um desafio complicado nesta quinta-feira, já que o adversário é o tradicional Remo, fora de casa.

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Mesmo com a dificuldade do compromisso, o atacante Vinicius Leite faz o alerta que o time está colado na zona de acesso e precisa somar pontos no Baenão.

‘Nossa equipe voltou a colar no G-4, isso é muito importante e a gente não pode desgrudar do pelotão de cima. Temos totais condições de conseguir este acesso. Estamos bem focados’, afirmou o centroavante.

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