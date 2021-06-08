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Vinicius Leandro acredita em virada do ABC na Copa do Brasil: 'Com certeza aumentaria nossa confiança'

Alvinegro Potiguar precisa reverter resultado adverso de dois gols de diferença contra a Chapecoense. Duelo acontece nesta quarta-feira, no Frasqueirão, em Natal
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:56

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:56

Crédito: Divulgação / ABC
Após perder o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil para a Chapecoense, fora de casa, o ABC terá dura missão para reverter o resultado de 3 a 1 da primeira partida. Apesar da dificuldade, o zagueiro Vinicius Leandro diz acreditar na classificação alvinegra nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Frasqueirão.
+ Veja a tabela da Copa do Brasil
- Além do aspecto financeiro para o clube, significaria muito para os jogadores conseguir essa classificação. O adversário é complicado, é uma equipe da elite do futebol brasileiro, mas iremos buscar essa vaga. Ainda temos o propósito de conseguir o sonhado acesso na Série D e essa classificação nos daria mais força e confiança para conseguirmos conquistar o nosso objetivo - disse o atleta.
+ Veja os técnicos com mais vitórias no Brasileirão na era dos pontos corridos
Ainda segundo o defensor, a receita para a classificação é ter mais dinâmica. Para o jogador, foi isso o que faltou na primeira partida.
- Temos que fazer gols, mas, além disso, um jogo com mais pegada. Faltou dinâmica na ida e isso foi cobrado durante a semana. Tivemos uma longa semana de treinos e pudemos trabalhar a posse de bola e ter mais velocidade nas jogadas. Acredito que temos chances reais de classificação - concluiu.

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