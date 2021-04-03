Vinícius Júnior joga bem, dá assistência e Real Madrid vence o Eibar por La Liga

O Real Madrid voltou a vencer por La Liga. Jogando em casa, a equipe merengue conquistou os três pontos contra o Eibar. Asensio e Benzema garantiram a vitória da equipe comandada por Zinedine Zidane.
Aos 41 minutos do primeiro tempo, Casemiro achou belo passe para Asensio, que colocou na frente, avançou e chutou na saída do goleiro. O Real Madrid estava na frente.Aos 27 do segundo, Vinícius Júnior fez boa jogada, foi até a linha de fundo e cruzou para Benzema fazer o segundo gol merengue na partida e sacramentar a vitória.
O resultado foi fundamental para o Real Madrid continuar na busca pela liderança do Campeonato Espanhol. Os merengues chegaram aos 63 pontos. Atlético de Madrid (66) e Barcelona (62) ainda jogam na rodada.