Vinícius Junior entra e dá vitória ao Real Madrid contra o Valladolid pelo Campeonato Espanhol

Crédito: Vinicius Junior precisou de apenas 10 minutos para dar a vitória ao Real (AFP

Em um jogo amarrado e complicado para o Real Madrid, coube ao brasileiro Vinícius Júnior sair do banco de reservas para fazer o gol da vitória por 1x0 contra o Real Valladolid, no Santiago Bernabéu. Com a vitória, o time madrilenho, que não contou com Hazard (lesionado), chega ao 3º lugar, com sete pontos em três jogos. O Valladolid é o 18º, com dois pontos.Depois de um primeiro morno, Vinícius entrou aos 11 do segundo tempo no lugar de Jovic. E não demorou muito até marcar: cara a cara com o goleiro após tabela, ele abriu o placar. O atacante estava claramente à frente da linha de zaga, mas o último toque foi de um jogador do Valladolid - logo, o gol foi validado. Veja como foi a partida:

PRIMEIRO TEMPOComo era de se esperar, o Real Madrid comandou as ações e teve mais a bola no primeiro tempo (65%). Porém, finalizou pouco - apenas um chute foi na meta de Roberto Jiménez: Valverde pegou de primeira e obrigou o goleiro a fazer defesaça no contrapé.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA LÁ E CÁA etapa final foi um pouco mais animada e teve boas chances antes dos 10 minutos. Logo aos dois, Jovic testou para o chão em cobrança de escanteio e obrigou Roberto a mais uma grande defesa. Seis minutos depois, a resposta: Weissman completou ótimo contra-ataque do Valladolid, limpou Marcelo e bateu no canto de Courtois, mas o gigante belga se esticou todo e foi buscar.

VINÍCIUS JÚNIOR RESOLVEPrecisando da vitória, Zidane fez três alterações: Carvajal, Asensio e Vinícius Júnior substituíram Odriozola, Isco e Jovic.

Com dez minutos em campo, o Real Madrid tabelou em espaço curto e Benzema achou Vinícius Júnior, que começou a jogada, livre de marcação. O brasileiro tocou para o gol e saiu para o abraço. A posição dele era adiantada em relação aos zagueiros; porém, em análise do VAR, a arbitragem constatou que o último toque foi da zaga do Valladolid - portanto, o gol foi legal.

Na reta final, o Valladolid ficou mais com a bola e chegou a ameaçar em chute de Waldo Rubio, mas foi só. Ainda deu tempo para Modric mandar bola na trave, mas o placar ficou em 1x0.