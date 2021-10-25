Vinícius Júnior é tratado como rei do 'El Clásico' pela imprensa espanhola

Crédito: Josep LAGO / AFP

Sem Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o clássico entre Real Madrid e Barcelona começa a ganhar novos protagonistas. Segundo a imprensa espanhola, Vinícius Júnior foi um dos principais nomes da partida na qual os merengues superaram os culés. O camisa 20 chegou a ser tratado como "rei do clássico" por um artigo do "Marca".O jornalista Pedro Polo disse que o ponta esquerda "recordou o estilo de Neymar" por buscar o espetáculo, mas também ser objetivo quando havia necessidade. E o jovem foi destacado por todo o período em que esteve em campo, mas principalmente pela primeira etapa em que infernizou a vida de Mingueza, lateral do Barcelona, que foi substituído no intervalo.

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No programa "Carrusel Deportivo", diversos jornalistas destacaram a evolução de Vinícius Júnior sob o comando do técnico Carlo Ancelotti em relação ao período em que esteve sob a batuta de Zinedine Zidane. Com o treinador italiano, a joia merengue já soma sete gols e cinco assistências na temporada.

A imprensa de Madri também citou o nome de Vinícius Júnior como sendo foco da ira de diversos torcedores do Barcelona ao ser substituído. O brasileiro optou por deixar o campo por trás de um dos gols e durante o caminho até o banco de reservas ouviu xingamentos, vaias e objetos que eram arremessados das arquibancadas.