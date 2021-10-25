Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vinícius Júnior é tratado como rei do 'El Clásico' pela imprensa espanhola

Atacante brasileiro iniciou a jogada do primeiro gol do Real Madrid, irritou a torcida culé e deu trabalho para a defesa do Barcelona ao longo da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 08:41

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 08:41

Crédito: Josep LAGO / AFP
Sem Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o clássico entre Real Madrid e Barcelona começa a ganhar novos protagonistas. Segundo a imprensa espanhola, Vinícius Júnior foi um dos principais nomes da partida na qual os merengues superaram os culés. O camisa 20 chegou a ser tratado como "rei do clássico" por um artigo do "Marca".O jornalista Pedro Polo disse que o ponta esquerda "recordou o estilo de Neymar" por buscar o espetáculo, mas também ser objetivo quando havia necessidade. E o jovem foi destacado por todo o período em que esteve em campo, mas principalmente pela primeira etapa em que infernizou a vida de Mingueza, lateral do Barcelona, que foi substituído no intervalo.
> Veja a tabela da La Liga
No programa "Carrusel Deportivo", diversos jornalistas destacaram a evolução de Vinícius Júnior sob o comando do técnico Carlo Ancelotti em relação ao período em que esteve sob a batuta de Zinedine Zidane. Com o treinador italiano, a joia merengue já soma sete gols e cinco assistências na temporada.
A imprensa de Madri também citou o nome de Vinícius Júnior como sendo foco da ira de diversos torcedores do Barcelona ao ser substituído. O brasileiro optou por deixar o campo por trás de um dos gols e durante o caminho até o banco de reservas ouviu xingamentos, vaias e objetos que eram arremessados das arquibancadas.
Aos 21 anos, o atleta merengue teve que crescer e se amadurecer rapidamente com a camisa do Real Madrid e atualmente já deixou o status de promessa de lado para se tornar uma realidade. E uma realidade na qual os torcedores da Catalunha deverão se acostumar pelos próximos anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados