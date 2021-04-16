Vinícius Júnior e Rodrygo são tratados como intocáveis pelo Real Madrid, diz jornal espanhol

Diante da necessidade de arrecadar dinheiro para transferências, a direção do Real Madrid definiu jogadores que são intransferíveis: Vinícius Júnior, Rodrygo, Valverde e Odegaard, atualmente por empréstimo no Arsenal, segundo noticia o "Marca".

Além destes, Courtois, Casemiro, Kroos e Benzema também são tratados como indispensáveis, mas devido à juventude dos quatro primeiros, são vistos como essenciais para o futuro do clube. A não ser que seja vontade dos próprios jogadores, nenhum destes deixarão o Real Madrid. A direção não ouvirá nenhuma proposta pelos atletas.