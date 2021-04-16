Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vinícius Júnior e Rodrygo são tratados como intocáveis pelo Real Madrid, diz jornal espanhol
futebol

Vinícius Júnior e Rodrygo são tratados como intocáveis pelo Real Madrid, diz jornal espanhol

O Marca colocou os dois brasileiros, além de Odegaard e Valverde, como essenciais para o presente e o futuro do clube merengue...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 11:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 11:20
Crédito: AFP
Diante da necessidade de arrecadar dinheiro para transferências, a direção do Real Madrid definiu jogadores que são intransferíveis: Vinícius Júnior, Rodrygo, Valverde e Odegaard, atualmente por empréstimo no Arsenal, segundo noticia o "Marca".
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Além destes, Courtois, Casemiro, Kroos e Benzema também são tratados como indispensáveis, mas devido à juventude dos quatro primeiros, são vistos como essenciais para o futuro do clube. A não ser que seja vontade dos próprios jogadores, nenhum destes deixarão o Real Madrid. A direção não ouvirá nenhuma proposta pelos atletas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados