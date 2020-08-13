Vinícius Júnior admite dilema para decidir entre Real Madrid e Barça

O atacante Vinícius Júnior revelou em um trailer de um documentário que a “Real Madrid TV” está produzindo que viveu um dilema por ter propostas da equipe merengue e do Barcelona em sua mesa. O brasileiro contou que teve muito pouco tempo para tomar a decisão que o tirou do Flamengo e o fez morar na capital espanhola.
- Tinha propostas do Barça e do Madrid e só tinha dois dias para decidir.O representante do atacante, Ulysses Paixão, contou que a decisão final foi unicamente do jogador.
- Falamos com ele e nos disse que queria ir para o Real Madrid.
O documentário “Campo de Estrellas” irá fazer uma série de reportagens e tem como objetivo contar sobre a origem dos jogadores do Real Madrid. A história de Vinícius Júnior será contada pelo jogador, mas também por familiares e pessoas próximas. O início de carreira e a vida difícil em São Gonçalo, cidade em que nasceu, também serão explorados.