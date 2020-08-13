Vinícius Júnior admite dilema para decidir entre Real Madrid e Barça

Crédito: Reprodução / Twitter Vinícius Jr.

O atacante Vinícius Júnior revelou em um trailer de um documentário que a “Real Madrid TV” está produzindo que viveu um dilema por ter propostas da equipe merengue e do Barcelona em sua mesa. O brasileiro contou que teve muito pouco tempo para tomar a decisão que o tirou do Flamengo e o fez morar na capital espanhola.

- Tinha propostas do Barça e do Madrid e só tinha dois dias para decidir.O representante do atacante, Ulysses Paixão, contou que a decisão final foi unicamente do jogador.

- Falamos com ele e nos disse que queria ir para o Real Madrid.