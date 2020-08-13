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futebol

Vinícius Júnior admite dilema para decidir entre Real Madrid e Barça

Em trailer de documentário produzido pelo Real Madrid, atacante conta que teve apenas dois dias para tomar decisão. Representante afirma que atacante quis time merengue...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 14:58
Crédito: Reprodução / Twitter Vinícius Jr.
O atacante Vinícius Júnior revelou em um trailer de um documentário que a “Real Madrid TV” está produzindo que viveu um dilema por ter propostas da equipe merengue e do Barcelona em sua mesa. O brasileiro contou que teve muito pouco tempo para tomar a decisão que o tirou do Flamengo e o fez morar na capital espanhola.
- Tinha propostas do Barça e do Madrid e só tinha dois dias para decidir.O representante do atacante, Ulysses Paixão, contou que a decisão final foi unicamente do jogador.
- Falamos com ele e nos disse que queria ir para o Real Madrid.
O documentário “Campo de Estrellas” irá fazer uma série de reportagens e tem como objetivo contar sobre a origem dos jogadores do Real Madrid. A história de Vinícius Júnior será contada pelo jogador, mas também por familiares e pessoas próximas. O início de carreira e a vida difícil em São Gonçalo, cidade em que nasceu, também serão explorados.

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