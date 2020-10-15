futebol

Vinícius Jr. e Rodrygo aparecem em lista final do prêmio Golden Boy

Prêmio do jornal "Tuttosport" criado em 2003 avalia melhor jogador sub-21 do futebol mundial. Haaland, Sancho e Davies são favoritos para levar troféu neste ano...
LanceNet

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 09:57

Crédito: Divulgação
O “Tuttosport” divulgou a lista final com 20 nomes de atletas jovens que irão disputar o prêmio “Golden Boy” neste ano, a conquista mais importante para as promessas do futebol. Os brasileiros Vinícius Junior e Rodrygo estão na disputa, mas o favoritismo fica com Haaland, Sancho e Alphonso Davies, todos atuando na Alemanha.
Além destes cinco atletas, o Barcelona também conseguiu ter dois nomes na lista: Ansu Fati, após uma temporada batendo recordes do clubes, e o recém-contratado Sergiño Dest. Camavinga, meio-campista do Rennes, da seleção francesa e especulado para jogar no Real Madrid, também aparece como candidato.
O prêmio foi criado pelo jornal italiano em 2003 e só jogadores com menos de 21 anos podem concorrer. Os brasileiros Alexandre Pato e Anderson conquistaram e outros grandes nomes do esporte, como Messi, Fábregas, Aguero, Pogba, dentre outros já conseguiram conquistar o troféu individual.
Veja a lista completa:Mitchel Bakker (PSG, 2000)
Eduardo Camavinga (Rennes, 2002)
Jonathan David (Lille, 2000)
Alphonso Davies (Bayern de Múnich, 2000)
Sergiño Dest (FC Barcelona, 2000)
Fábio Silva (Wolverhampton, 2002)
Ansu Fati (FC Barcelona, 2002)
Phil Foden (Manchester City, 2000)
Ryan Gravenberch (Ajax, 2002)
Mason Greenwood (Manchester United, 2001)
Erling Haaland (Borussia Dortmund, 2000)
Callum Hudson-Odoi (Chelsea, 2000)
Dejan Kulusevski (Juventus, 2000)
Rodrygo Goes (Real Madrid, 2001)
Bukayo Saka (Arsenal, 2001)
Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 2000)
Dominik Szoboszlai (Salzburgo, 2000)
Sandro Tonali (AC Milán, 2000)
Ferran Torres (Manchester City, 2000)
Vinícius Junior (Real Madrid, 2000)

