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futebol

Vinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real Madrid

Atacante brasileiro, que tem ganhado cada vez mais espaço com Zinédine Zidane, foi importante nas duas últimas partidas do Real Madrid, que é o líder do Espanhol...

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 23:07

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 23:07
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Mais uma vez titular no Real Madrid e ganhando espaços com Zidane, o atacante Vinícius Jr. novamente foi decisivo para uma nova vitória do clube merengue. Após marcar o gol que abriu o placar na vitória sobre o Mallorca nesta quarta-feira, o brasileiro comemorou e mirou uma sequência positiva para os madrilenhos conquistarem o título espanhol.
- Estamos todos muito contentes com a vitória. Estamos nos preparando para darmos nossa melhor versão. A equipe está muito bem fisicamente. O trabalho de todos está sendo muito bom e está dando resultados - disse o camisa 25 após o jogo.
Vinícius Jr. abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, após rápida jogada tramada pelo ataque do Real Madrid, que pressionou a saída de bola do Mallorca e recuperou a posse. O croata Luka Modric tocou para o brasileiro, que com uma bela cavadinha inaugurou o marcador.
- Ganhamos quatro partidas e queremos ganhar as sete que faltam - completou Vini.E MAIS:Com golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato EspanholEm uma virada épica, Atalanta bate a Lazio; Dzeko brilha e Roma venceJérémy Mathieu sofre grave lesão e decide se aposentar aos 36 anosMessi faz 33 anos: confira números alucinantes da carreira do craque E MAIS:

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