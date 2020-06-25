Vinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real Madrid

Mais uma vez titular no Real Madrid e ganhando espaços com Zidane, o atacante Vinícius Jr. novamente foi decisivo para uma nova vitória do clube merengue. Após marcar o gol que abriu o placar na vitória sobre o Mallorca nesta quarta-feira, o brasileiro comemorou e mirou uma sequência positiva para os madrilenhos conquistarem o título espanhol.
- Estamos todos muito contentes com a vitória. Estamos nos preparando para darmos nossa melhor versão. A equipe está muito bem fisicamente. O trabalho de todos está sendo muito bom e está dando resultados - disse o camisa 25 após o jogo.
Vinícius Jr. abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, após rápida jogada tramada pelo ataque do Real Madrid, que pressionou a saída de bola do Mallorca e recuperou a posse. O croata Luka Modric tocou para o brasileiro, que com uma bela cavadinha inaugurou o marcador.
- Ganhamos quatro partidas e queremos ganhar as sete que faltam - completou Vini.E MAIS:Com golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato EspanholEm uma virada épica, Atalanta bate a Lazio; Dzeko brilha e Roma venceJérémy Mathieu sofre grave lesão e decide se aposentar aos 36 anosMessi faz 33 anos: confira números alucinantes da carreira do craque E MAIS: