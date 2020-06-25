Vinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real Madrid

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Mais uma vez titular no Real Madrid e ganhando espaços com Zidane, o atacante Vinícius Jr. novamente foi decisivo para uma nova vitória do clube merengue. Após marcar o gol que abriu o placar na vitória sobre o Mallorca nesta quarta-feira, o brasileiro comemorou e mirou uma sequência positiva para os madrilenhos conquistarem o título espanhol.

- Estamos todos muito contentes com a vitória. Estamos nos preparando para darmos nossa melhor versão. A equipe está muito bem fisicamente. O trabalho de todos está sendo muito bom e está dando resultados - disse o camisa 25 após o jogo.

Vinícius Jr. abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, após rápida jogada tramada pelo ataque do Real Madrid, que pressionou a saída de bola do Mallorca e recuperou a posse. O croata Luka Modric tocou para o brasileiro, que com uma bela cavadinha inaugurou o marcador.