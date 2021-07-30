Vinícius Garcia comenta momento do GE Juventus no Brasileirão Série D e expectativa para o próximo jogo

Crédito: Everton Silveira/Juventus

O GE Juventus ocupa a 4ª colocação do grupo A8 do Brasileirão Série D. De oito rodadas disputadas até o momento o time de Santa Catarina ganhou três jogos, perdeu três e empatou duas vezes no campeonato.Com a importante vitória na última rodada diante do Aimoré, fora de casa, a equipe atinge a segunda vitória consecutiva e entra na zona de classificação para a próxima fase. O volante do clube gaúcho comenta o atual momento que a equipe vive na competição.

- Analiso de forma muito positiva, estamos crescendo e criando uma identidade competitiva em um momento decisivo do campeonato, as últimas duas vitórias comprovam isso. O ambiente é bom e o trabalho está sendo bem feito, temos que seguir focados para conquistar o máximo de pontos possíveis e classificar para a próxima fase, nosso principal objetivo no momento.

O próximo duelo da equipe será no sábado com o líder do grupo, FC Cascavel às 15h no estádio João Marcatto, casa do time grená.