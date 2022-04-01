futebol

Vinícius, ex-Flamengo, debuta pela Desportiva e planeja decisão do estadual

O atacante demonstra expectativa alta para avançar no mata-mata do Capixaba...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:28

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:28

O atacante Vinícius. atleta que estava no Cracovia Kraków, da Croácia, voltou para o Brasil com a finalidade de jogar pela Desportiva Ferroviária, clube do futebol capixaba. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Capixaba, o jogador estreou pelo novo clube. A partida foi contra o Vitória e o Vinícius comemorou a oportunidade:-Foi muito bom poder fazer a minha estreia com a camisa da Desportiva. Estava me preparando faz algumas semanas e, graças a Deus, pude jogar contra o Vitória. Sei que tenho muito a evoluir, mas sei também das minhas qualidades e que posso contribuir muito com a equipe. Agora, começa a fase final e espero poder marcar gols e ajudar a levar a Desportiva até o título-, relatou o atleta.
O atacante passou pelas divisões de base do Flamengo. Vinícius ficou no rubro-negra até alcançar o sub-17. Nessa fase decisiva da competição, a Desportiva Ferroviária encara o Nova Venécia. O jogo é válido pelas quartas de final da competição e Vinícius crê que a Desportiva pode sair com a vaga para a próxima fase:
-Temos um elenco qualificado e que passou por dificuldades na primeira fase. Acredito que agora é um campeonato diferente, são apenas dois jogos em cada fase e não há margem para erros. Temos totais condições de enfrentar a equipe do Nova Venécia, respeitamos muito o grupo deles, mas acreditamos no nosso potencial e vamos em busca da classificação-, finalizou o atacante.
Crédito: Vinícius espera boas oportunidades após retornar do futebol croata (Foto: Divulgação

