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futebol

Vinicius comenta sobre a sua evolução dentro do Náutico

Em coletiva, o meia-atacante elogiou o técnico Hélio dos Anjos, um dos seus mentores no Timbu...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:53

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 15:53
Crédito: Tiago Caldanha/Náutico
No último sábado, o Náutico goleou o Vitória-PE por 4 a 1 e manteve o 100% de desempenho. O destaque do confronto foi o meia-atacante Vinicius, que anotou dois gols.
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Em coletiva de imprensa, o jogador falou sobre o momento artilheiro e as instruções do técnico Hélio dos Anjos.
‘Sempre digo que tenho que cumprir minha função. Até o professor Hélio dos Anjos falou numa entrevista que eu li, que meu papel é atacar linhas, dar profundidade. Mas fazer gol é muito importante. Eu sou meia-atacante, tem que fazer gols. Eu estou muito tranquilo no meu trabalho. Sempre procuro estar melhorando no dia a dia, independente se estou jogando bem ou desempenhando meu melhor, sempre procuro evoluir. Mas, com certeza, quando você tem boas atuações, faz dois gols ou mais numa partida, você adquire mais confiança para trabalhar’.
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Sem a Copa do Nordeste no calendário, o Náutico volta a campo pelo Pernambucano, quando mede forças com o Salgueiro, pela 5ª rodada do estadual.

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