Vinicius comenta sobre a sua evolução dentro do Náutico

‘Sempre digo que tenho que cumprir minha função. Até o professor Hélio dos Anjos falou numa entrevista que eu li, que meu papel é atacar linhas, dar profundidade. Mas fazer gol é muito importante. Eu sou meia-atacante, tem que fazer gols. Eu estou muito tranquilo no meu trabalho. Sempre procuro estar melhorando no dia a dia, independente se estou jogando bem ou desempenhando meu melhor, sempre procuro evoluir. Mas, com certeza, quando você tem boas atuações, faz dois gols ou mais numa partida, você adquire mais confiança para trabalhar’.