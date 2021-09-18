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futebol

Vinicius Bergantin é o novo treinador da Inter de Limeira

Treinador vai para quinto Paulistão consecutivo; Vinicius comandou o Ituano de 2017 a 2021, conquistou acesso à Série C e levou o Galo de Itu às quartas do estadual em 2019...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 06:00
Crédito: Divulgação
Vinicius Bergantin é o novo treinador da Inter de Limeira para a disputa do Paulistão de 2022. Visando realizar um projeto melhor do que em 2021, o Leão da Paulista acertou a chegada do novo comandante na última sexta-feira. Bergantin realizará seu oitavo Paulistão consecutivo e já começa trabalhar no planejamento para a montagem do elenco da próxima temporada.> Quanto cada clube ganhou com a Copa do Brasil 2021 e ainda pode faturar?
O último clube do treinador foi o Ituano. Inclusive, pelo Galo de Itu, participou de sete edições do Campeonato Paulista, em 2015, 2016 e 2017 como auxiliar e entre 2018 e 2021 como técnico da equipe principal. Em 2019, teve seu melhor desempenho, o treinador levou a equipe as quartas de final da competição e ao acesso da Série D para a Série C.
Oriundo das categorias de base, Bergantin ainda foi responsável pela revelação e formação de jovens, com destaque pela formação e promoção do jovem Gabriel Martinelli, atualmente no Arsenal, em 2019. O atleta, vale lembrar, foi vendido aos Gunners, e rendeu mais de R$ 30 milhões aos cofres da equipe ituana.
A Inter de Limeira será o primeira desafio do treinador longe de Itu. Desde que tornou-se treinador profissional, Vinicius comandou apenas a equipe que o revelou para o cenário do futebol ainda como atleta e obteve ótimos resultados - foram mais de 100 jogos pelo clube e o técnico mais longevo do Brasil entre 2017 e 2021 com aproximadamente quatro anos de clube. > Veja a tabela do Brasileirão
CARREIRA COMO ATLETA
Natural de Salto, interior de São Paulo, Bergantin iniciou a carreira também como atleta do Ituano. Como zagueiro, ele foi capitão da equipe no título de 2002 e depois embarcou para o velho continente. Na Alemanha, Vinicius defendeu, por oito temporadas - entre 2002 e 2010 -, as cores do Hannover 96.
Em 2011, Bergantin retornou ao Brasil e encerrou a carreira no projeto do extinto Americana Futebol Clube, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B naquele ano.
INICIO COMO TREINADOR
Formado pela CBF Academy, Bergantin estagiou em 2013 nas categorias de base do Hannover 96 e em 2016 na equipe profissional. Como treinador, iniciou nas categorias de base do Ituano e passou pelas categorias Sub-17 e Sub-20. Posteriormente foi auxiliar do técnico Doriva e de Tarcísio Pugliese na equipe profissional.

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