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futebol

Vinicius Bergantin comemora estreia com vitória no Paulistão

O Ituano derrotou o Guarani por 3 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela primeira roda do Campeonato Paulisa...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:31

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 16:31
Crédito: Miguel Schincariol / Ituano F.C
O Ituano estreou de forma convincente no Paulistão. Com direito a um sonoro 3 a 0 contra o Guarani, em pleno Brinco de Ouro, o Galo de Itu colocou fim a um jejum de três anos sem vencer em estreias do campeonato paulista. Com gols de Léo Santos, Gabriel Taliari e Bruno Lope, o rubro-negro conquistou seus primeiros três pontos na competição.+ Definido! Confira os resultados do sorteio da Copa do BrasilO técnico Vinicius Bergantin ficou satisfeito com o que viu dentro de campo. O treinador valorizou a maturidade da equipe e avaliou a grande vitória diante do Bugre.
- É sempre difícil jogar aqui no Brinco. A estreia é sempre tensa e mais uma vez vou pontuar a maturidade desse grupo. A gente não fica com gritaria em vestiário e tanta coisa motivacional. É um grupo que sabe o que quer, claro que tem um caminho muito longo pela frente, demos um ótimo passo na estreia, mas essa maturidade é o que vem me deixando muito satisfeito nesse período de treinamentos no primeiro mês e agora na estreia.Diante de uma atuação que encheu os olhos dos torcedores, Bergantin falou sobre os atletas que estrearam e sobre a reformulação realizada na equipe.
- Só pontos positivos, cada um dentro da sua característica e posição. Não só a parte técnica de cada um, a decisão, mas a disciplina tática também foi muito importante para que a gente construísse esse resultado com o novo Ituano. A gente falava do Guarani, que teve várias mudanças, mas o Ituano também. Ficamos muito contentes pelo entendimento e maturidade que essa equipe demonstrou. - disse.

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