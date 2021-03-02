Vinicius Bergantin comemora estreia com vitória no Paulistão

Crédito: Miguel Schincariol / Ituano F.C

O Ituano estreou de forma convincente no Paulistão. Com direito a um sonoro 3 a 0 contra o Guarani, em pleno Brinco de Ouro, o Galo de Itu colocou fim a um jejum de três anos sem vencer em estreias do campeonato paulista. Com gols de Léo Santos, Gabriel Taliari e Bruno Lope, o rubro-negro conquistou seus primeiros três pontos na competição.+ Definido! Confira os resultados do sorteio da Copa do BrasilO técnico Vinicius Bergantin ficou satisfeito com o que viu dentro de campo. O treinador valorizou a maturidade da equipe e avaliou a grande vitória diante do Bugre.

- É sempre difícil jogar aqui no Brinco. A estreia é sempre tensa e mais uma vez vou pontuar a maturidade desse grupo. A gente não fica com gritaria em vestiário e tanta coisa motivacional. É um grupo que sabe o que quer, claro que tem um caminho muito longo pela frente, demos um ótimo passo na estreia, mas essa maturidade é o que vem me deixando muito satisfeito nesse período de treinamentos no primeiro mês e agora na estreia.Diante de uma atuação que encheu os olhos dos torcedores, Bergantin falou sobre os atletas que estrearam e sobre a reformulação realizada na equipe.