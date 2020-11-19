Vini Jr. minimiza polêmica com Benzema: 'Minha relação com ele é excelente'

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, falou sobre a polêmica com o francês Karim Benzema em jogo da Liga dos Campeões. Em conversa com o lateral-esquerdo Mendy, o camisa 9 teria dito que o brasileiro "jogava contra o clube merengue". Em entrevista ao jornal "ABC", o ex-Flamengo minimizou o fato.- Aquilo foi um ruído. Aquele ruído não é para mim. Entre os profissionais do futebol sabemos muito bem o que existe. Existem códigos que vocês (jornalistas) não conhecem. Karim e eu não somos apenas companheiros do mesmo time, que já é muito. Somos profissionais e conhecemos o terreno em que atuamos. A minha relação com a Karim é excelente - disse Vini Jr..