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futebol

Vini Jr. minimiza polêmica com Benzema: 'Minha relação com ele é excelente'

Atacante do Real Madrid disse que coisas que acontecem no campo de jogo são normais e fez questão de dizer que tem boa relação com o centroavante francês...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 14:29

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 14:29

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O atacante Vini Jr., do Real Madrid, falou sobre a polêmica com o francês Karim Benzema em jogo da Liga dos Campeões. Em conversa com o lateral-esquerdo Mendy, o camisa 9 teria dito que o brasileiro "jogava contra o clube merengue". Em entrevista ao jornal "ABC", o ex-Flamengo minimizou o fato.- Aquilo foi um ruído. Aquele ruído não é para mim. Entre os profissionais do futebol sabemos muito bem o que existe. Existem códigos que vocês (jornalistas) não conhecem. Karim e eu não somos apenas companheiros do mesmo time, que já é muito. Somos profissionais e conhecemos o terreno em que atuamos. A minha relação com a Karim é excelente - disse Vini Jr..
O camisa 20 do clube da capital espanhola também falou sobre seu estilo de jogo. Vini Jr. afirmou que gosta de jogar para frente e tem um estilo de drible, mas que desde que chegou ao Real Madrid trabalha para aprender algo a mais.
- Driblar está no meu sangue, é o meu estilo desde pequeno. Sempre gostei de futebol em velocidade e de procurar uma a uma as situações de passe ao companheiro. Quando cheguei ao Real Madrid sabia que teria que adicionar outras coisas a meu estilo.

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