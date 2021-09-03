Vini Jr é eleito o melhor jogador do mês do Real Madrid; atacante marcou três gols em três jogos

Nesta sexta-feira, Vini Jr ganhou a votação popular de melhor jogador do mês do Real Madrid, promovida por um patrocinador. O atacante de 21 anos entrou em campo três vezes em agosto e marcou em todas as ocasiões. Em fevereiro de 2019 e 2020, também foi escolhido como destaque pela torcida.O jogador foi utilizado em todas as três rodadas da La Liga até agora, e fez gols contra o Alavés, Levante e Betis. No terceiro jogo, conquistou a titularidade no lugar de Hazard, antes da Data FIFA. Na última quinta-feira, foi titular do Brasil na partida contra o Chile.