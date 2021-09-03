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Vini Jr é eleito o melhor jogador do mês do Real Madrid; atacante marcou três gols em três jogos

Vini Jr recebeu o prêmio após votação promovida por patrocinador do clube; jogador foi titular da Seleção Brasileira na partida contra o Chile...
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Publicado em 

03 set 2021 às 17:12

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 17:12

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta sexta-feira, Vini Jr ganhou a votação popular de melhor jogador do mês do Real Madrid, promovida por um patrocinador. O atacante de 21 anos entrou em campo três vezes em agosto e marcou em todas as ocasiões. Em fevereiro de 2019 e 2020, também foi escolhido como destaque pela torcida.O jogador foi utilizado em todas as três rodadas da La Liga até agora, e fez gols contra o Alavés, Levante e Betis. No terceiro jogo, conquistou a titularidade no lugar de Hazard, antes da Data FIFA. Na última quinta-feira, foi titular do Brasil na partida contra o Chile.
> Confira a classificação do Campeonato Espanhol No Campeonato Espanhol, Vini Jr atuou por 113 minutos e tem uma média de um gol a cada 44,3 minutos. O Real Madrid acumula sete pontos e é o líder da competição pelo critério de desempate.

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