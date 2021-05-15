Vingadoras, time feminino do Galo, estreia contra o Aliança-GO pelo Brasileiro Série A2

As Vingadoras, time feminino do Atlético-MG, iniciam, neste sábado,15 de maio, a luta pelo acesso à divisão de elite do futebol feminino. O primeiro desafio pelo Brasileiro A2 será contra o Aliança-GO, às 14h, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. A zagueira Layza afirma que expectativa para a competição é a melhor possível: -Estamos treinando forte para conseguir o acesso e o título do campeonato, que são os nossos objetivos- diz. Flávia Gil destaca que a equipe vem se preparando muito bem para a temporada. -A gente treinou muito desde janeiro e o grupo está bem preparado, bastante focado- afirmou a zagueira, que completou: -As expectativas são as melhores possíveis, de colocar em prática tudo que a gente vem trabalhando. A equipe atleticana está no grupo E da competição, ao lado de Aliança-GO, CRESSPOM-DF, Mixto-MT, Juventude-BA e SERC-MS. -Espero que o time seja ofensivo e agressivo- disse o técnico Hoffman Túlio, que prosseguiu -Nosso torcedor quer ver um bom jogo e não aceita um time que não se entrega os 90 minutos-completou o treinador.Confira a tabela das Vingadoras: 15/5 (14h): Atlético-MG x Aliança-GO - SESC Venda Nova (Belo Horizonte) 23/5 (15h): CRESSPOM-DF x Atlético-MG - Abadião (Ceilândia-DF) 29/5 (20h): Atlético-MG x Mixto-MT - SESC Venda Nova (Belo Horizonte) 6/6 (15h): Juventude-BA x Atlético-MG - Lomanto Júnior (Vitória da Conquista-BA) 20/6 (16h30): Atlético-MG x SERC-MS - Local a definir Veja a lista de atletas inscritas na competição: Goleiras: Coimbra, Amanda Souza, Letícia Rodrigues, Taluane Laterais: Ilana (LE), Jaque (LD), Leila Silva (LD), Palominha (LE), Vanessa Gómez (LE) Zagueiras: Cotrim, Flávia Gil, Hilary, Layza, Lorranny Meio-campistas: Guedes, Aninha, Bruna Emília, Dayana, Emily, Iara Araújo, Marta Edyth, Sofia Sena, Marcellinha Atacantes: Pissaia, Bruna Peligrinelli, Cinthia, Júllia Alves, Karol Cardozo, Nadine Dias