Vindo de vitória, Avaí busca manter ascensão na Série B contra o Náutico

Crédito: Léo Lemos/CNC

Na noite da próxima sexta-feira (6), o Náutico joga em casa diante do Avaí pela primeira rodada válida pelo returno da Série B querendo encarar a oportunidade como fazendo parte de uma mudança profunda do clube.

Precisando se oxigenar diante da campanha que o coloca na 17ª posição com 19 unidades conquistadas, nessa semana a equipe de Pernambuco apresentou o novo executivo, Fernando Leite, que falou justamente na linha de uma nova postura:

- A análise foi essa, de observar. Já estamos trabalhando diariamente aqui, os treinos durante a semana já foram diferentes, os jogadores entenderam o que a gente veio fazer aqui, a comissão técnica que nós temos é de altíssima qualidade e o que tenho a dizer é que, a partir de agora, os torcedores, os jogadores, a comissão e a impressa vão ver um novo Náutico dentro de campo batalhando, lutando e brigando por cada minuto dentro de campo, porque é isso que temos que fazer durante a competição.

Para o Avaí, apesar da campanha que o credita a se aproximar do G4 (tem 26 pontos, cinco atrás do Juventude, e está em nono lugar), o momento é de seguir observando o mercado na busca de novas peças. Não à toa, segundo o jornalista Rodrigo Faraco, já existe um acerto para as chegadas do lateral-direito Edilson e do atacante Rodrigão.