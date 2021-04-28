Vina valoriza ponto conquistado fora de casa na Sul-Americana

Pela primeira vez em sua história, o Ceará realizou um jogo oficial fora do Brasil e o empate sem gols contra o Arsenal de Sarandí foi considerado um bom resultado.
Em conversa com a Conmebol TV, o atacante Vina comemorou o empate fora de casa e sabe que o time não pode baixar a guarda, já que no fim de semana tem a primeira final da Copa do Nordeste.
‘Um jogo difícil na Argentina, uma equipe muito bem treinada e o importante é estar sempre pontuando. Sabíamos que ia ser difícil fora de casa, mas conseguimos um ponto importante e agora é trabalhar para outro campeonato que a gente tem, que é a final da Copa do Nordeste para depois pensar no Bolívar, que é o nosso próximo adversário’, afirmou para a Conmebol TV.
Antes de medir forças com o Bolívar pela Sul-Americana, o Ceará abre a final do Nordestão contra o Bahia.