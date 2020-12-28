Vina sobre empate na Vila Belmiro: 'Jogamos de igual para igual'

Principal nome do sistema ofensivo do Ceará, Vina admitiu que vai realizar uma autocobrança para melhorar as finalizações. Para o meio-campista, o Vozão jogou no mesmo nível do Peixe.- A gente respeita o Santos, mas é mais um jogo que mostramos que jogamos de igual para igual, a gente mostrou que tem uma equipe qualificada, a gente começou sonolento, mas rapidamente a gente acordou, pena que depois do gol, mas a gente buscou o resultado a todo momento. Mais um jogo que vou me cobrar bastante pelas finalizações, hoje tive chances que em melhor dia faria. Temos que pontuar a toda rodada, o campeonato é longo, a gente mostra força, mas agora é descansar, tem a virada do ano, um ano complicado, e agora um 2021 e espero que seja melhor, desejo força pra quem passou por esse vírus, que perdeu gente querida - declarou.