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futebol

Vina sobre empate na Vila Belmiro: 'Jogamos de igual para igual'

Atacante do Vozão viu a sua equipe encarar o Peixe e lamentou as chances desperdiçadas...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 21:41

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 21:41
Crédito: Santos e Ceará empataram neste domingo (JOTA ERRE/PHOTO PREMIUM
O Ceará sai da Vila Belmiro com um gosto amargo. Diante do Santos, o Vozão perdeu algumas chances e ficou no empate por 1 a 1, que pouco agregou ao time na classificação.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Principal nome do sistema ofensivo do Ceará, Vina admitiu que vai realizar uma autocobrança para melhorar as finalizações. Para o meio-campista, o Vozão jogou no mesmo nível do Peixe.- A gente respeita o Santos, mas é mais um jogo que mostramos que jogamos de igual para igual, a gente mostrou que tem uma equipe qualificada, a gente começou sonolento, mas rapidamente a gente acordou, pena que depois do gol, mas a gente buscou o resultado a todo momento. Mais um jogo que vou me cobrar bastante pelas finalizações, hoje tive chances que em melhor dia faria. Temos que pontuar a toda rodada, o campeonato é longo, a gente mostra força, mas agora é descansar, tem a virada do ano, um ano complicado, e agora um 2021 e espero que seja melhor, desejo força pra quem passou por esse vírus, que perdeu gente querida - declarou.
Com 36 pontos, o Ceará fecha a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na 10ª posição.

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