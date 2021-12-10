Vina pede 'desculpas' ao torcedor do Ceará

O Ceará encerra a temporada de maneira frustrante. Com a derrota fora de casa diante do Palmeiras, o Vozão ficou de fora da Libertadores da América.
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Na saída do gramado, o atacante Vina pediu desculpas ao torcedor, principalmente pelo futebol apresentado na etapa inicial.
‘Diante do jogo de hoje, peço desculpas ao torcedor, sobretudo pelo primeiro tempo, buscávamos algo maior no torneio. Mas lá atrás achavam que íamos brigar para não cair e mais uma vez estamos na Sul-Americana. É um processo bem desenvolvido no clube, nos últimos anos brigava para não cair, agora briga sempre por Sul-Americana. Foi uma maratona de dois anos seguidos, vamos descansar. Pensar em formar um grupo pro ano que vem e buscar coisas grandes. Ceará tem que buscar coisas grandes. Mas pelo jogo de hoje, peço desculpas ao torcedor. Hoje deixamos a desejar. Parabéns aos meninos do Palmeiras, são jovens, sem pressão, conseguiram resultados importantes. Vamos recarregar as energias para uma temporada vencedora ano que vem’, declarou ao Premiere.
Com a derrota na Arena Barueri, o Ceará fecha o Brasileirão em 11º lugar, com 50 pontos. Sem a Libertadores, o Vozão irá disputar a Sul-Americana.