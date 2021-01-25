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futebol

Vina iguala recorde de Thiago Galhardo no Ceará

Meia-atacante é um dos artilheiros do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 14:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:12

Crédito: Vina tem 22 gols na temporada (Felipe Santos/Ceará
A boa fase do Ceará, que saltou para a 8ª posição do Campeonato Brasileiro após vencer o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo, tem um nome em especial como destaque: Vinícius Goes. Ou melhor, um apelido: Vina.
O meia-atacante marcou novamente no fim de semana, atingindo a impressionante marca de 22 gols e 18 assistências em 53 partidas na temporada. No Brasileirão, já são 12 bolas na rede, igualando o recorde de Thiago Galhardo como o jogador do Vozão com mais gols em uma única edição da competição. Vina, no entanto, entrou em campo apenas 25 vezes, nove a menos do que Galhardo em 2019.
O camisa 29 do Ceará agora já aparece entre os três maiores artilheiros do clube na história do Campeonato Brasileiro. Confira a lista:
MAIORES ARTILHEIROS DO CEARÁ NA SÉRIE A- 1971 a 2020
1º - Jorge Costa - 18 gols2º - Samuel - 14 gols3º - Vina - 12 golsIvanir - 12 golsWashington - 12 golsFelipe Azevedo - 12 golsThiago Galhardo - 12 gols​8º - Petróleo - 11 golsZé Eduardo - 11 gols10º - Wolney - 10 golsRamon - 10 golsDa Costa - 10 gols

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