Vina iguala recorde de Thiago Galhardo no Ceará

Crédito: Vina tem 22 gols na temporada (Felipe Santos/Ceará

A boa fase do Ceará, que saltou para a 8ª posição do Campeonato Brasileiro após vencer o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo, tem um nome em especial como destaque: Vinícius Goes. Ou melhor, um apelido: Vina.

O meia-atacante marcou novamente no fim de semana, atingindo a impressionante marca de 22 gols e 18 assistências em 53 partidas na temporada. No Brasileirão, já são 12 bolas na rede, igualando o recorde de Thiago Galhardo como o jogador do Vozão com mais gols em uma única edição da competição. Vina, no entanto, entrou em campo apenas 25 vezes, nove a menos do que Galhardo em 2019.

O camisa 29 do Ceará agora já aparece entre os três maiores artilheiros do clube na história do Campeonato Brasileiro. Confira a lista:

MAIORES ARTILHEIROS DO CEARÁ NA SÉRIE A- 1971 a 2020