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futebol

Vina fala sobre homenagem para Maradona e exalta resultado fora de casa

Na comemoração do quarto gol, o meia-atacante relembrou uma dança do ídolo argentino...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:17

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:17

Crédito: Reprodução/Premiere
A segunda-feira termina de maneira mágica para o Ceará. Pela primeira vez em sua história, o Vozão derrotou o Vasco em São Januário e conseguiu amenizar a má fase que rondava o time.Um dos destaques da partida foi o meia-atacante Vina, que marcou um gol de pênalti e homenageou Maradona com uma dancinha.
Na saída de campo, o jogador do Vozão comentou sobre a sua comemoração e o respeito pelo ídolo argentino, que faleceu na semana passada.
Todos sabem que Maradona foi ídolo, é uma perda grande. Eu, como meia, ele era um dos caras que me inspirava. Procurei fazer a dancinha dele no aquecimento. Era algo que já tinha combinado com meus companheiros de clube e pude ajudar o Ceará a sair com a vitória importantíssima, declarou ao Premiere.
Com o resultado, o Ceará chegou aos 29 pontos e aparece na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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