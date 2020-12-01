Vina fala sobre homenagem para Maradona e exalta resultado fora de casa

Crédito: Reprodução/Premiere

A segunda-feira termina de maneira mágica para o Ceará. Pela primeira vez em sua história, o Vozão derrotou o Vasco em São Januário e conseguiu amenizar a má fase que rondava o time.Um dos destaques da partida foi o meia-atacante Vina, que marcou um gol de pênalti e homenageou Maradona com uma dancinha.

Na saída de campo, o jogador do Vozão comentou sobre a sua comemoração e o respeito pelo ídolo argentino, que faleceu na semana passada.

Todos sabem que Maradona foi ídolo, é uma perda grande. Eu, como meia, ele era um dos caras que me inspirava. Procurei fazer a dancinha dele no aquecimento. Era algo que já tinha combinado com meus companheiros de clube e pude ajudar o Ceará a sair com a vitória importantíssima, declarou ao Premiere.