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futebol

Vina exalta o momento que o Ceará atravessa

Atacante marcou um gol no Maracanã e ajudou o Vozão a derrotar o Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 20:26

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 20:26

Crédito: Fausto Filho/Divulgação Twitter Ceará
O domingo do Ceará é mágico. No Maracanã, o time comandado por Guto Ferreira levou a melhor diante do Flamengo e saltou na classificação do Campeonato Brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos destaques da partida foi o atacante Vina, que abriu o caminho da vitória ao marcar o primeiro gol da partida.
Feliz com o momento, o jogador citou o planejamento do Vozão e as metas que elenco e diretoria traçaram para a disputa do Brasileirão.
'É mérito de todo o grupo. Falo isso porque o trabalho do dia a dia é excelente. Estamos colhendo tudo aquilo que a gente plantou em meio ao calendário que dificultou bastante com a pandemia. É algo que nunca tínhamos passado. Mesmo assim, metas foram traçadas e a gente tá buscando isso. Óbvio que a gente tem a consciência do planejamento da diretoria e essa vitória é fruto disso', destacou Vina.
Com 39 pontos, o Ceará está na 9ª colocação e começa a sonhar com vôos cada vez mais altos no torneio nacional.

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