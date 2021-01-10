Vina exalta o momento que o Ceará atravessa

Crédito: Fausto Filho/Divulgação Twitter Ceará

O domingo do Ceará é mágico. No Maracanã, o time comandado por Guto Ferreira levou a melhor diante do Flamengo e saltou na classificação do Campeonato Brasileiro.

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Um dos destaques da partida foi o atacante Vina, que abriu o caminho da vitória ao marcar o primeiro gol da partida.

Feliz com o momento, o jogador citou o planejamento do Vozão e as metas que elenco e diretoria traçaram para a disputa do Brasileirão.

'É mérito de todo o grupo. Falo isso porque o trabalho do dia a dia é excelente. Estamos colhendo tudo aquilo que a gente plantou em meio ao calendário que dificultou bastante com a pandemia. É algo que nunca tínhamos passado. Mesmo assim, metas foram traçadas e a gente tá buscando isso. Óbvio que a gente tem a consciência do planejamento da diretoria e essa vitória é fruto disso', destacou Vina.