Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vina exalta a força do elenco do Ceará

Atacante foi o principal nome da vitória e classificação na Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:52

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:52

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
A quinta-feira é doce para o Ceará. Após vencer o Santos por 1 a 0, o Vozão garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e começa a sonhar com voos mais altos no mata-mata nacional.Autor do gol da vitória, o atacante Vina concedeu entrevista coletiva e exaltou o elenco do Alvinegro, que tem obtido bons resultados ao longo da temporada.
‘A partir do momento em que se tem um grupo qualificado, as peças individuais vão se destacar. Eu sou apenas mais uma peça desse elenco qualificado do Ceará. Nossa meta agora é continuar esse trabalho para manter o Ceará sempre bem nas competições’, disse.
‘Eu sou muito grato a tudo que vem acontecendo nesse ano. O torcedor sempre demonstrou carinho por mim e desde que cheguei aqui tenho feito o meu melhor. Infelizmente eles não estão podendo ir aos jogos, mas quando me encontro com torcedores pelas ruas da capital, ou pelas redes sociais, é nítido o quanto eles nos apoiam, e isso vale demais para o nosso rendimento dentro do campo’.
Números
Querido pela torcida, Vina já disputou 41 jogos ao longo da temporada, com 15 gols marcados e 13 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados