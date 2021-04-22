Vina desencanta na temporada 2021 com a camisa do Ceará

Fim da seca de gols. Vina finalmente balançou a rede pela primeira vez na temporada 2021 e foi em grande estilo, já que ajudou o Vozão a vencer a primeira na Sul-Americana.

Feliz com a bola dentro da rede, o atacante não escondeu a sua emoção e agradeceu o apoio dos torcedores, que fizeram de tudo para deixá-lo motivado dentro de campo.

‘Quero dedicar esse gol para toda a torcida que me apoiou neste momento sem fazer gol. Confesso que era mais uma cobrança interna do que de fora para dentro. Eu me cobro bastante, quero ajudar sempre da melhor maneira possível. Estava vindo em uma evolução bacana, e hoje fui coroado com gol. Também tem que ter a consciência. Quando não está entrando, como no pênalti de hoje, preferi não bater, deixar meus companheiros. O mais importante é o Ceará ser bem representado’, afirmou na Conmebol TV.