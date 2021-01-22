Vina desconversa sobre briga por Libertadores

Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

A noite de quinta-feira do Ceará foi positiva. Com show de Vina, o Vozão goleou o Goiás por 4 a 0 e se reencontrou com a vitória, já que a equipe acabou superada pelo Bragantino dentro de casa.

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Autor de dois gols, Vina preferiu colocar os pés no chão e, ao invés de falar sobre a Libertadores, ressaltou que o primeiro objetivo do Vozão é chegar aos 45 pontos e garantir uma vaga na elite.

‘Estamos a uma vitória de alcançar nosso primeiro objetivo, os 45 pontos. É óbvio, que a gente já sonha um pouco mais. A cada jogo a gente vem demonstrando nossa força e eu espero que, no final do campeonato, a gente esteja comemorando grandes coisas’, declarou.