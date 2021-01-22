Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vina desconversa sobre briga por Libertadores

Atacante afirmou que o primeiro desafio do Vozão é garantir a permanência na elite do futebol nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 23:09

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 23:09

Crédito: Israel Simonton/Ceará SC
A noite de quinta-feira do Ceará foi positiva. Com show de Vina, o Vozão goleou o Goiás por 4 a 0 e se reencontrou com a vitória, já que a equipe acabou superada pelo Bragantino dentro de casa.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Autor de dois gols, Vina preferiu colocar os pés no chão e, ao invés de falar sobre a Libertadores, ressaltou que o primeiro objetivo do Vozão é chegar aos 45 pontos e garantir uma vaga na elite.
‘Estamos a uma vitória de alcançar nosso primeiro objetivo, os 45 pontos. É óbvio, que a gente já sonha um pouco mais. A cada jogo a gente vem demonstrando nossa força e eu espero que, no final do campeonato, a gente esteja comemorando grandes coisas’, declarou.
Agora, com 42 pontos, o Ceará volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras, na Arena Castelão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados