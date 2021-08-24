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futebol

Vina desabafa após quebrar jejum de gols pelo Ceará

Ídolo da torcida tem recebido críticas por conta das atuações abaixo do esperado nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 18:55

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:55

Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
Na tarde do último domingo, o atacante Vina quebrou uma seca de três meses sem anotar um gol ao balançar a rede diante do Flamengo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Aliviado, o atleta que foi referência do Vozão na última temporada, usou a rede social para desabafar.
‘Entendam, eu amo este clube. Parece clichê, mas jogador é humano! Obrigado, Ceará, por tudo que fez na minha vida, pelo que faz e pelo projeto que temos pra fazer! Eu escolhi ficar no Ceará’, escreveu.
Pressão
Vale lembrar, que Vina tem sido muito cobrado nesta temporada, já que a renovação do seu contrato lhe rendeu uma valorização justa por conta do desempenho em 2020.

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