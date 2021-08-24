Vina desabafa após quebrar jejum de gols pelo Ceará

Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Na tarde do último domingo, o atacante Vina quebrou uma seca de três meses sem anotar um gol ao balançar a rede diante do Flamengo.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Aliviado, o atleta que foi referência do Vozão na última temporada, usou a rede social para desabafar.

‘Entendam, eu amo este clube. Parece clichê, mas jogador é humano! Obrigado, Ceará, por tudo que fez na minha vida, pelo que faz e pelo projeto que temos pra fazer! Eu escolhi ficar no Ceará’, escreveu.

Pressão