Vina confirma bom momento com a camisa do Ceará

Diante do Atlético-GO, o Ceará não conseguiu emplacar mais uma vitória e ficou no empate por 1 a 1, resultado que frustrou o torcedor.

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Porém, se o coletivo não funcionou, pelo menos o lado individual de Vina continua em alta.

Em cobrança de falta contra o Atlético-GO, ele chegou gol de número 7 no Campeonato Brasileiro e confirmou a excelente fase.

Para entender o bom momento vivido pelo ídolo da torcida, nos últimos três jogos do Ceará, ele marcou quatro gols.