Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vina confirma bom momento com a camisa do Ceará

Atacante voltou a conduzir o Vozão dentro de campo e chegou a marca de 7 gols no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 13:59

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 13:59

Diante do Atlético-GO, o Ceará não conseguiu emplacar mais uma vitória e ficou no empate por 1 a 1, resultado que frustrou o torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, se o coletivo não funcionou, pelo menos o lado individual de Vina continua em alta.
Em cobrança de falta contra o Atlético-GO, ele chegou gol de número 7 no Campeonato Brasileiro e confirmou a excelente fase.
Para entender o bom momento vivido pelo ídolo da torcida, nos últimos três jogos do Ceará, ele marcou quatro gols.
Crédito: StephanEilert/CearáSC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados