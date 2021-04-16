Vina comenta sobre jejum de gols no Ceará

Destaque do Ceará na temporada passada, o atacante Vina é considerado a referência do Vozão dentro das quatro linhas, mas vive uma situação inusitada, já que não balançou a rede em 2021.

‘Eu vejo que a cada jogo eu venho evoluindo muito taticamente, principalmente no setor defensivo, eu vejo isso como crescimento e não estou satisfeito, sei que posso melhorar todo dia e é isso que vou continuar fazendo, trabalhando forte. A vontade de fazer o gol existe todo o jogo, eu sou um cara que gosto de estar ajudando efetivamente o clube da melhor maneira possível com gol e com assistências e na hora certa esse gol vai sair’, falou na coletiva.