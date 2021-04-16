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futebol

Vina comenta sobre jejum de gols no Ceará

Atacante ainda não balançou a rede na temporada 2021 e está confiante para quebrar a marca negativa...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 19:51
Crédito: Felipe Santos/Ceará
Destaque do Ceará na temporada passada, o atacante Vina é considerado a referência do Vozão dentro das quatro linhas, mas vive uma situação inusitada, já que não balançou a rede em 2021.
+ Arrascaeta vive imbróglio no Flamengo, Palmeiras aumenta oferta por atacante… O Dia do Mercado
Consciente que precisa dar uma resposta, o atleta acredita que vai quebrar o incômodo jejum individual na hora certa.
‘Eu vejo que a cada jogo eu venho evoluindo muito taticamente, principalmente no setor defensivo, eu vejo isso como crescimento e não estou satisfeito, sei que posso melhorar todo dia e é isso que vou continuar fazendo, trabalhando forte. A vontade de fazer o gol existe todo o jogo, eu sou um cara que gosto de estar ajudando efetivamente o clube da melhor maneira possível com gol e com assistências e na hora certa esse gol vai sair’, falou na coletiva.
A quebra da seca de gols pode acontecer neste domingo, quando o Vozão encara o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.

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