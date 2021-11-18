Vina comemora triunfo no clássico: 'Muito feliz'

A noite de quarta-feira terminou mágica para o Ceará. Na Arena Castelão, o Vozão mostrou a sua força e afundou o Fortaleza na crise ao vencer por 4 a 0.
O grande nome do jogo foi o atacante Vina, que balançou a rede por duas vezes e deu alegria a massa alvinegra.
‘A vitória me faz ver que a minha escolha de renovar aqui vale a pena. Vivi praticamente o ano sem a torcida e um dos motivos da renovação era ver essa torcida, ver um Clássico-Rei aqui com casa cheia e poder fazer gol, poder decidir e ajudar o Ceará a sair com o triunfo. Fico muito feliz. Agora é comemorar e a partir desta quinta nos preparar para o confronto contra o Atlético-GO em Goiânia’, declarou.
Agora, com 45 pontos e sem chance de ser rebaixado, o atacante Vina sonha com voos mais altos para o Ceará nas últimas rodadas.
‘Chegamos ao número mágico de 45 pontos e, agora com a primeira meta estabelecida, vamos pensar grande, porque o Ceará merece’.