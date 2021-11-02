'Vim para conquistar títulos e temos de marcar os três pontos', diz Zaracho sobre duelo com o Grêmio

O meia Zaracho se tornou essencial na dinâmica do meio de campo do Atlético-MG e após um ano da sua chegada, totalmente adaptado, se prepara para alçar voos mais altos, com conquistas importantes. Até o momento, o argentino foi campeão estadual, mas poderá colocar na sua galeria de troféus as conquistas do Brasileiro e Copa do Brasil. Zaracho disse que veio para o Galo por ter a chance de conseguir títulos importantes e projeta uma reta final de temporada intensa. Por isso, o jogador afirmou que o alvinegro não pode vacilar diante do Grêmio, no duelo desta quarta-feira, 3 de novembro, em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Confira o que disse Zaracho nos vídeos da matéria. Zaracho projeta reta final de Brasileiro intensa parao Galo na busca pelo título-(Pedro Souza/Atlético-MG)