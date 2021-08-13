futebol

Villasanti é apresentado ao Grêmio e fala das suas características

Volante se considera moderno e gosta de marcar presença na área defensiva e ofensiva...
Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:25

Crédito: Mathias Villasanti é do Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio
Indicado por Luiz Felipe Scolari, Mathias Villasanti foi apresentado no Grêmio nesta sexta-feira e contou um pouco sobre as características do seu futebol.
Animado com a possibilidade de jogar no Brasil, o volante disse que é um atleta moderno e costuma marcar presença nas áreas defensivas e ofensivas.
+ Saiba tudo sobre os esportes no app do L!
'Me considero um jogador que joga de área a área, que chega ao ataque e tenta defender na sua área. Me considero dinâmico, que trata de pisar na área rival e ajuda na marcação', resumiu.
Antes de chegar ao Grêmio, Villasanti estava no Cerro Porteño, que é comandado por Chiqui Arce, um profundo conhecedor da história gremista.
'Tive conversas com o professor Arce, Gavilán e Churín. Me falaram bem do clube. Estou muito ilusionado e feliz de estar aqui', afirmou.

