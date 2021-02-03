Villas-Boas? Tiago Nunes? Veja como está a procura do São Paulo por um novo treinador

O São Paulo está a procura de um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz. Desde a última segunda-feira, surgiram alguns nomes favoritos para assumir o São Paulo. O LANCE! apurou que há preferência da diretoria por um técnico estrangeiro. A cúpula são-paulina pretende conversar com os treinadores para saber seu estilo de jogo, o que pensa para o clube, entre outros assuntos.

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O favorito, pelo menos da torcida são-paulina é de André Villas-Boas. O português, inclusive, se demitiu do Olympique de Marselha (FRA) na última terça-feira, o que animou grande parte dos torcedores. No entanto, a questão financeira deve ser o principal entrave para a chegada do luso.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO próprio presidente do Tricolor, Julio Casares, admitiu a crise financeira que o São Paulo se encontra, o que será levado em consideração na busca por um novo técnico.

- Tudo é orçamento. Podemos ter técnico que ganhe A, B ou C, desde que dentro do orçamento. Se compõe o número final do orçamento é a nossa responsabilidade. Temos limitações, mas que não impedem avanço de um bom técnico. Precisa de inteligência pra atender o investimento do futebol. Temos visão de que São Paulo precisa representar o que sempre representou, DNA de conquistas, e essa é a missão do futuro técnico – afirmou, em coletiva.

Conforme apurado pelo LANCE!, Villas-Boas é o principal foco da diretoria são-paulina. Conforme relatado pelo 'GE', a questão financeira é o principal entrave para a realização do negócio.

Outros estrangeiros, como o espanhol Miguel Ángel Ramírez e o argentino Sebatián Becaccecce também estão em pauta. Ramírez tem um acordo verbal com o Internacional, portanto a sua chegada é mais difícil.E o Tiago Nunes? O ex-técnico do Corinthians foi um dos nomes que surgiu como prováveis logo depois da demissão de Fernando Diniz. Isso porque o treinador trabalhou recentemente com o diretor Rui Costa no Athletico, onde conquistaram a Copa Sul-Americana de 2018.