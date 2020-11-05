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Villas-Boas repercute derrota do Marseille para o Porto: 'Fomos ridículos, foi um jogo vergonhoso'

Técnico da equipe francesa amargou terceira derrota consecutiva na Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 13:12

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:12

Crédito: Andy Rain/EFE
A derrota do Olympique Marseille para o Porto por 3 a 0 pela Liga dos campeões ainda repercute nos bastidores franceses. Na véspera da partida contra o Strasbourg, o técnico André Villas-Boas se mostrou decepcionado e frustrado pelo fato da equipe ainda não ter conseguido pontuar no torneio europeu e ocupar a lanterna do grupo.- Fomos ridículos, foi um jogo vergonhoso, mas agora pensamos no Strasbourg. Sabemos que não estamos à altura do clube que é o Olympique Marseille. Não estou surpreso com as críticas e as aceito. No dia em que não estou em um bom nível, sou o primeiro a reconhecer. Eu coloquei muita pressão sobre mim mesmo.
Apesar da decepcionante campanha na Champions League, o Olympique Marseille busca se recuperar na tabela do Campeonato Francês nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília). Os atuais vice-campeões ocupam apenas a 5ª colocação e estão atrás do PSG, Lille, Rennes e Nice.

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