Villas-Boas repercute derrota do Marseille para o Porto: 'Fomos ridículos, foi um jogo vergonhoso'

A derrota do Olympique Marseille para o Porto por 3 a 0 pela Liga dos campeões ainda repercute nos bastidores franceses. Na véspera da partida contra o Strasbourg, o técnico André Villas-Boas se mostrou decepcionado e frustrado pelo fato da equipe ainda não ter conseguido pontuar no torneio europeu e ocupar a lanterna do grupo.- Fomos ridículos, foi um jogo vergonhoso, mas agora pensamos no Strasbourg. Sabemos que não estamos à altura do clube que é o Olympique Marseille. Não estou surpreso com as críticas e as aceito. No dia em que não estou em um bom nível, sou o primeiro a reconhecer. Eu coloquei muita pressão sobre mim mesmo.