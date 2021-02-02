Villas-Boas pede demissão publicamente do Marseille

O Olympique de Marseille vive uma tremenda crise esportiva. No último final de semana, o clube teve seu jogo contra o Rennes adiado por conta de protestos violentos dos torcedores no Centro de Treinamento da equipe. Nesta terça-feira, o técnico André Villas-Boas anunciou publicamente que apresentou um pedido de demissão aos dirigentes por conta da contratação indesejada de um atleta.- Não foi uma decisão que eu tomei. Foi um jogador específico que eu disse não. Não sabia, mas soube da contratação quando acordei e entrei no site do Marseille. Eu ofereci minha demissão dizendo que não concordava com a estratégia esportiva. Eu não quero dinheiro, só quero sair.