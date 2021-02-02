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futebol

Villas-Boas pede demissão publicamente do Marseille

Técnico ficou irritado após a contratação de um jogador indesejado. Clube passa por crise esportiva e torcida está revoltada com recentes desempenhos da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 10:51

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 10:51

Crédito: AFP
O Olympique de Marseille vive uma tremenda crise esportiva. No último final de semana, o clube teve seu jogo contra o Rennes adiado por conta de protestos violentos dos torcedores no Centro de Treinamento da equipe. Nesta terça-feira, o técnico André Villas-Boas anunciou publicamente que apresentou um pedido de demissão aos dirigentes por conta da contratação indesejada de um atleta.- Não foi uma decisão que eu tomei. Foi um jogador específico que eu disse não. Não sabia, mas soube da contratação quando acordei e entrei no site do Marseille. Eu ofereci minha demissão dizendo que não concordava com a estratégia esportiva. Eu não quero dinheiro, só quero sair.
> Veja a tabela da Ligue 1
O jogador a qual Villas-Boas se refere é Ntcham, contratado por empréstimo junto ao Celtic até o fim da temporada. O atual vice-campeão francês faz uma campanha decepcionante e ocupa apenas a 9ª colocação da Ligue 1. Além disso, o clube fez um papel muito ruim na Champions League com apenas uma vitória em seis jogos e terminando em último lugar do grupo.

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