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futebol

Villas-Boas: 'Espero que não tenha ocorrido racismo contra Neymar'

Treinador do Olympique aguarda a verdade dos fatos para saber se Alvaro, seu defensor, realmente cometeu o ato. Sobre a vitória sobre o PSG, ele alfineta o treinador Tuchel...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 21:38

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 21:38
Crédito: Villas-Boas, de branco, faz sinais para os jogadores o Olympique. Ao fundo, Neymar (FRANCK FIFE / AFP
Após a vitória do Olympique sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, neste domingo, no Parc des Princes, o treinador do L'OM, o português André Villas-Boas, foi perguntado sobre o assunto mais quente do clássico: a acusação de Neymar, que se disse vítima de racismo por parte do zagueiro espanhol Alvaro.​- Eu ainda não sei se ocorreu isso. Mas espero que não tenha acontecido Não há espaço para isso em um campo de futebol. Será uma mancha no clássico, um ambiente extremamente nervoso - disse o treinador do Olympique.
Villas-Boas celebrou muito a vitória do Olympique sobre o PSG pelo Campeonato Francês, na casa do arquirrival e que quebrou uma série de dez anos de jejum na casa do rival.
- Realmente, são dez anos de domínio, mas isso teve um custo de mais de um bilhão de euros em reforços. O PSG quer é ganhar a Champions, mas ainda não conseguiu.
O português ainda comentou o papo que teve com Tuchel e soltou uma farpa, já que o treinador do PSG insinuou que o Olympique venceu por sorte:
- Tuchel me disse que eu devia jogar na loteria, perguntei-lhe se ele tinha jogado na loteria antes do jogo com a Atalanta pela Champions (NR: o PSG perdia esta partida pelas quartas de final e virou nos acréscimos). Mas tenho muito respeito por ele.

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