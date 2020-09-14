Villas-Boas: 'Espero que não tenha ocorrido racismo contra Neymar'

Crédito: Villas-Boas, de branco, faz sinais para os jogadores o Olympique. Ao fundo, Neymar (FRANCK FIFE / AFP

Após a vitória do Olympique sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, neste domingo, no Parc des Princes, o treinador do L'OM, o português André Villas-Boas, foi perguntado sobre o assunto mais quente do clássico: a acusação de Neymar, que se disse vítima de racismo por parte do zagueiro espanhol Alvaro.​- Eu ainda não sei se ocorreu isso. Mas espero que não tenha acontecido Não há espaço para isso em um campo de futebol. Será uma mancha no clássico, um ambiente extremamente nervoso - disse o treinador do Olympique.

Villas-Boas celebrou muito a vitória do Olympique sobre o PSG pelo Campeonato Francês, na casa do arquirrival e que quebrou uma série de dez anos de jejum na casa do rival.

- Realmente, são dez anos de domínio, mas isso teve um custo de mais de um bilhão de euros em reforços. O PSG quer é ganhar a Champions, mas ainda não conseguiu.

O português ainda comentou o papo que teve com Tuchel e soltou uma farpa, já que o treinador do PSG insinuou que o Olympique venceu por sorte: