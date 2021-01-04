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futebol

Villas-Boas admite interesse do Olympique de Marseille em Milik

Sem contrato, atacante deixará o Napoli de graça no final da atual temporada
e não foi inscrito pelo clube italiano em nenhuma das competições...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 17:47

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:47

Crédito: Carlo Hermann / AFP
André Villas-Boas, treinador do Olympique de Marseille, confirmou o interesse da equipe francesa no atacante Arkadiusz Milik, do Napoli. Com contrato se encerrando no final da temporada, o atacante chegaria ao clube de graça.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
- Sim, ele é um jogador que nos interessa, mas por enquanto não há negociações avançadas com o clube ou com o jogador. E não acho que fechará em questão de dias. Estamos trabalhando em várias possibilidades para fazer o que não fizemos na última janela de transferências. Milik não é a única opção. Pode ser o melhor e o mais difícil. Estamos falando de um jogador importante e não será fácil contratá-lo.Ciente dos problemas financeiros enfrentados pelo OM, Villas-Boas admitiu que não fará pressão sobre o clube para a contratação de Milik. O atacante não foi inscrito pelo Napoli em nenhuma das competições da atual temporada e deve deixar o clube italiano em junho, quando seu contrato se encerra.

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