Villas-Boas admite interesse do Olympique de Marseille em Milik

- Sim, ele é um jogador que nos interessa, mas por enquanto não há negociações avançadas com o clube ou com o jogador. E não acho que fechará em questão de dias. Estamos trabalhando em várias possibilidades para fazer o que não fizemos na última janela de transferências. Milik não é a única opção. Pode ser o melhor e o mais difícil. Estamos falando de um jogador importante e não será fácil contratá-lo.Ciente dos problemas financeiros enfrentados pelo OM, Villas-Boas admitiu que não fará pressão sobre o clube para a contratação de Milik. O atacante não foi inscrito pelo Napoli em nenhuma das competições da atual temporada e deve deixar o clube italiano em junho, quando seu contrato se encerra.