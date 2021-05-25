Villarreal x Manchester United: saiba onde assistir e as prováveis escalações da final da Liga Europa

Chegou a hora da decisão. Nesta quarta-feira, Villarreal e Manchester United fazem a grande final da Liga Europa, o segundo torneio mais importante no Velho Continente. Espanhóis e ingleses medem forças na Arena Gdansk, na cidade de Gdansk, na Polônia, às 16h (de Brasília).
Em caso de empate no tempo normal, o duelo irá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a decisão será nas penalidades máximas.
Villarreal x Manchester UnitedLiga Europa - Final
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres e Pedraza; Moi Gómez, Capoue, Dani Parejo e Manu Trigueros: Gerard Moreno e Bacca.