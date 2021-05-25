Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Villarreal x Manchester United: saiba onde assistir e as prováveis escalações da final da Liga Europa
futebol

Villarreal x Manchester United: saiba onde assistir e as prováveis escalações da final da Liga Europa

Espanhóis e ingleses brigam pelo título continental nesta quarta-feira, na Polônia, com a presença de cerca de 10 mil torcedores. Veja todas as informações da partida...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 17:20
Crédito: Gerard Moreno e Bruno Fernandes são os principais destaques de Villarreal e Manchester United (Foto Arte Lance!
Chegou a hora da decisão. Nesta quarta-feira, Villarreal e Manchester United fazem a grande final da Liga Europa, o segundo torneio mais importante no Velho Continente. Espanhóis e ingleses medem forças na Arena Gdansk, na cidade de Gdansk, na Polônia, às 16h (de Brasília).
Em caso de empate no tempo normal, o duelo irá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a decisão será nas penalidades máximas.
Villarreal x Manchester UnitedLiga Europa - Final
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres e Pedraza; Moi Gómez, Capoue, Dani Parejo e Manu Trigueros: Gerard Moreno e Bacca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados